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“نوره آل مفرح” تتلقى شكر مدير عام تعليم عسير وثناء وتقدير زملائها وزميلاتها في الوسط التعليمي

“نوره آل مفرح” تتلقى شكر مدير عام تعليم عسير وثناء وتقدير زملائها وزميلاتها في الوسط التعليمي
http://almnatiq.net/?p=874644
المناطق ـ أبها

تلقت مساعدة مدير عام التعليم في منطقة عسير للشؤون التعليمية الأستاذة نور ة بنت محمد آل مفرح خطاب شكر وتقدير من المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ سعد بن أحمد الجوني بمناسبة تقاعدها بعد مسيرتها الوظيفية الحافلة بالإنجازات والعطاء.

وقال الجوني في خطابه: “نقف تقديراً واحتراماً لمسيرة علمية ووظيفية حافلة بالإنجازات والعطاء، أنت من بذلت الجهد لبنائها بعد توفيق الله، وأنت من عشتِ تفاصيلها صابرة مثابرة، فكان النجاح لك هدفاً، وكان التميز لك غاية، حتى وصلتِ إلى مكانٍ مرموقٍ يشار إليك فيه بالبنان، إشارة اقتداء واعتزاز، وأصبحتِ مصدر إلهامٍ للآخرين، فكنت أهلاً لاحترام الجميع، ورمزاً من رموز المجتمع التعليمي في منطقة عسير، وبمناسبة تقاعدك الذي لا يمثل نهاية المطاف ولا نقطة الوقوف، بل هو بداية لمرحلة أكثر أهمية، وأجمل لحظات، أتقدم لك أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي فريق العمل التعليمي والإداري في منطقة عسير، بالشكر والتقدير على جهود منك بذلت، وأعمال منك قدمت، و لن يبلغ شكرنا بجهدك إحاطة، أو بعملك إشادة، ولكنه حق لك وواجب علينا”.

وقد تلقت آل مفرح رسائل شكرٍ وتقديرٍ وثناءٍ من زميلاتها وزملائها في الميدان التعليمي عبروا خلالها عن عظيم تقديرهم لتلك المسيرة الحافلة بالعمل الجاد المخلص، مؤكدين على أنها كانت الأخت والزميلة والقدوة والموجّهة والمعينة خلال فترة عملها، مشيدين بما قدمته خلال مسيرتها من عمل يذكر فيشكر.

يذكر أن الأستاذه نوره آل مفرح من القائدات التربويات التي كان لها عظيم الأثر بين زميلاتها طوال عملها التربوي والإداري مروراً بمحطات العمل بالمدرسة معلمة، ثم مساعدة، ثم قائدة للمدرسة، ثم مشرفة تربوية، ثم مديرة للإشراف حتى أصبحت مساعداً لمدير عام التعليم بالمنطقة.

وصحيفة “المناطق” و “جوال منطقة عسير” تتقدم لآل مفرح بالتهنئة على هذه المكانة المميزة وهذا الحضور الرائع، وذلك الثناء العطر الذي تستحقه من الجميع، متمنين لها التوفيق في قادم هالأيام.

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