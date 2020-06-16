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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي منها 27 في بكين

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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي منها 27 في بكين

الصين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي منها 27 في بكين
http://almnatiq.net/?p=874647
المناطق_وكالات

لم تكد الصين تتنفس الصعداء بعد حرب مريرة مف فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في البلاد في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط البلاد، قبل أن يتمدد حول العالم ويصيب أكثر من 8 ملايين انسان، حتى أطل مجدداً

فوسط تحذيرات متكررة من خبراء في منظمة لصحة العالمية وغيرهم من الباحثين والأطباء حول العالم بعدم التسرع في رفع قيود الحظر، وتنبيههم من موجة ثانية قد نراها قريبا في بعض البلدان التي تراجعت فيها بشكل ملحوظ الإصابات، عادت بكين إلى تسجيل إصابات جديدة منذ أيام

? أصدرت المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ الثلاثاء تقريرها السنوي حول المنظمات التي تشكل خطراً على… ألمانيا: الإخوان وإيران وحزب الله الأخطر على أمننا

العرب و العالم وحذرت بلدية العاصمة أن وضع انتشار الفيروسالمستجد “خطير جدا” في بكين .كما ذكرت هيئة الصحة الوطنية أن البر الرئيسي سجل 40 حالة إصابة مؤكدة الإثنين 15 يونيو، انخفاضا من 49 في اليوم السابق. وكان نصيب العاصمة 27 حالة من الحالات الجديدة، انخفاضا من 36 في اليوم السابق

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