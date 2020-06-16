بيان…”الغذاء والدواء” حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة “ميتفورمين”

المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بياناً إلحاقياً بخصوص المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة ميتفورمين ، التي يُعتقد أنها ملوثة بمواد مسرطنة

وأوضحت الهيئة أنه بعد نشر البيان السابق قائمة تضم 24 دواء من الأدوية المحتوية على مادة ميتفورمين ثبتت سلامتها وخلوها من تلك الشوائب، أصدرت الهيئة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من هذه الأدوية

وأكدت الهيئة أن المستحضرات في (الجدول بالأسفل) ثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA، كما أنها سحبت مستحضرات احترازياً بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري تجاوز شوائب NDMA فيها الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي

ودعت الهيئة مستخدمي هذه الأدوية إلى استشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا؛ إذ إن التوقف عنه دون بديل مناسب يؤدي إلى عدم التحكم في مستويات السكر في الـدم