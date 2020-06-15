رغم التحذيرات من كورونا.. شاهد: تجمع عدد كبير من الأشخاص بأحد مقاهي الرياض

وثق مواطن مقطع فيديو أظهر تجمعاً كبيراً لعدد من الأشخاص في وضح النهار داخل أحد المقاهي وخارجها بحي الورود بالرياض.

وأظهر الفيديو تجاهل هؤلاء الأشخاص للتحذيرات وضرورة اتباع الإجراءات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأثار المقطع استياءً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدين الجهات المختصة التدخل للقضاء على مثل هذه الظواهر.