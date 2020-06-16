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بالفيديو…“استشاري” يكشف عن خطوات مهمة يجب اتباعها عند لبس ونزع الكمامة

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بالفيديو…“استشاري” يكشف عن خطوات مهمة يجب اتباعها عند لبس ونزع الكمامة

بالفيديو…“استشاري” يكشف عن خطوات مهمة يجب اتباعها عند لبس ونزع الكمامة
http://almnatiq.net/?p=874650

كشف استشاري الطب الوقائي الدكتور علي الحداد، عدداً من الخطوات والإرشادات الصحية المهمة التي يجب اتباعها أثناء لبس أو نزع الكمامة. مشيراً إلى أن كل جزء فيها عرضة للتلوث.
وقال الحداد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يجب تنظيف اليدين جيداً قبل لبس الكمامة والتأكد أنها غير متسخة، وسحب الشريط جيداً ووضعه على الأذن بطريقة مريحة، والتأكد من أنها تغطي كامل الأنف والفم وأسفل الوجه.
وأضاف أنه أثناء لبس الكمامة يجب عدم لمسها تماماً أو لمس الوجه، وقبل نزعها يجب أولاً غسل اليدين بالماء والصابون، ونزعها من خلال سحب طرفي الشريط.

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