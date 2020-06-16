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الصين تفرض حجرا طارئا على 11 حيّا في بكين بعد تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا

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الصين تفرض حجرا طارئا على 11 حيّا في بكين بعد تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا

الصين تفرض حجرا طارئا على 11 حيّا في بكين بعد تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=874651
المناطق_الرياض

فرضت السلطات الصينية حجرا طارئا على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في صفوف سكان العاصمة، ما يؤكد أن جزءا منها صار بؤرة جديدة للوباء.
وتثير الحالات الجديدة خشية من حصول طفرة وبائية جديدة في الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد نهاية العام الماضي في مدينة ووهان (وسط) قبل أن تتمكن السلطات من احتوائه عبر فرض تدابير حجر صارمة.
ورفعت التدابير الوقائية تدريجيا مع تراجع عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها خلال الأشهر الأخيرة على السكان العائدين من خارج البلاد.

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