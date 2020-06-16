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عالم فيروسات صيني يفجر مفاجأة بشأن سلالة “كورونا” المكتشفة حديثا في بكين

عالم فيروسات صيني يفجر مفاجأة بشأن سلالة “كورونا” المكتشفة حديثا في بكين
http://almnatiq.net/?p=874652
المناطق_وكالات

قال عالم الفيروسات الصيني يان تشانزو البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا في سوق “سينفادي” بالعاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

وأوضح “تشانزو”، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز”، أن فيروس كورونا SARS-CoV-2 الذي عثر عليه في سوق سينفادي أكثر عدوى من الفيروس الذي كان في سوق هوانان في ووهان”.
النتيجة المفاجأة
ووصف رصد الحالات الجديدة في بكين بـ “النتيجة المفاجأة”، خاصة في ظل تعزيز السلطات قدرات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاق الاختبارات وقدوم موسم الصيف.

وأكد أن عددا كبيرا من المصابين بكورونا في ووهان لم تكن لهم صلة بسوق الحيوانات والمأكولات البحرية بالمدينة، خلافا للمشهد الوبائي الراهن في بكين حيث ترتبط جميع الإصابات الجديدة في العاصمة بسوق “سينفادي” لبيع المنتجات الغذائية بالجملة.

وعبر عن تفاؤله بشأن احتواء التفشي الجديد في بكين، مضيفا: البلاد اكتسبت خبرات واسعة في مكافحة العدوى وأنشأت آليات حماية فعالة منه الأمر الذي مكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء ومكافحته بسرعة.

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