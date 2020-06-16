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النرويج تستنفر بعد عثور الصينيين على آثار كورونا في “السلمون”!

النرويج تستنفر بعد عثور الصينيين على آثار كورونا في “السلمون”!
http://almnatiq.net/?p=874679
المناطق_وكالات

أعلنت النرويج (أحد أكبر منتجي السمك) أنها ستزود الصين بمعلومات فورية عن فحصها أسماك السلمون بعد اكتشاف آثار لفيروس كورونا كوفيد 19 في نقاط بيعها ببكين وسط مخاوف من تفشٍ جديد.. جاء ذلك على لسان المكتب الصحفي للحكومة النرويجية.

ووفق “روسيا اليوم”، قال وزير الثروة السمكية النرويجي إميل إنجيغريبتسين: “اتصلت بنا السلطات الصينية المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات الغذائية. وطلبوا معلومات فورية عن مخاطر العدوى خلال عمليات تحضير سمك السلمون الطازج”.

وتابع “نريد أن نعطي جواباً كاملاً ذلك في أسرع وقت ممكن، لتقليل الآثار السلبية على صادراتنا”.

في وقت سابق، أفادت صحيفة بكين ديلي بأن محال السوبر ماركت والمتاجر في العاصمة الصينية توقفت عن بيع سمك السلمون بعد أن عثرت على علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قسم المأكولات البحرية الرئيس في سوق شينفادي في بكين، ووجدت العينات على خشبات تقطيع الأسماك داخل المحال!”.

وتورد النرويج قرابة 24 ألف طن من السلمون للصين (إحصائيات عام 2019).

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