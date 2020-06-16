كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 8 ملايين والوفيات 436400

أظهرت أحدث إحصاءات جامعة جونز هوبكنز أن أكثر من 8 مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس.

وأوضحت الاحصاءات التي صدرت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أن أكثر من 436400 شخص حول العالم توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، 116000 حالة.

كما سجلت أمريكا أعلى عدد حالات إصابة بواقع 1ر2 مليون حالة إصابة مؤكدة.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الاصابات بواقع 888270 حالة إصابة، تليها روسيا بواقع أكثر من 536480 حالة إصابة.

ويقدر العلماء أن أمريكا قد تسجل عشرات الآلاف من حالات الوفاة بالفيروس بحلول فصل الخريف.

وكان تفشي الفيروس قد بدأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. وفي 11 آذار/مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح جائحة عالمية.