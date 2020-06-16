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البحرين تنّدد بمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في السعودية

البحرين تنّدد بمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في السعودية
http://almnatiq.net/?p=874682
المناطق_وكالات

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة (خميس مشيط) ومنطقة عسير في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة).

وفي حين أشادت وزارة الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصراراً من قبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين.

وتؤكد الوزارة وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي باعتبارها اعتداءً سافراً على المدنيين الآمنين في السعودية، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

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