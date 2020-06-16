موسى الخنيزي يكشف حقيقة تحويل قصة اختطافه وعودته إلى عمل فني

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كشف موسى الخنيزي أحد مخطوفي الدمام الذي عاد إلى عائلته في المملكة، عن موقفه بشأن تجسيد قصة اختطافه في مشروع فني، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من الجهات الإنتاجية أو المؤلفين بهذا الشأن.

وعبر الخنيزي، في مداخلة متلفزة ببرنامج ”ياهلا“ الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي عبر فضائية ”روتانا خليجية“ اندهاشه من الحديث عن سرد قصة خطفه التي تعد من بين مخطوفي الدمام في عمل فني سواء مسلسل أو أيًا كان المشروع دون أن تنتهي القصة.

وكان موسى الخنيزي واحدا من ثلاثة شبان خطفتهم سيدة هي الآن في الستين من عمرها، ويعد الخنيزي هو أصغر المخطوفين، إذ تم خطفه في العام 1999، من مستشفى الدمام، فيما تم خطف يوسف العماري عام 1996من المستشفى ذاتها، وخطف نايف قرادي عام 1993 من مستشفى القطيف.