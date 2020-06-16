جامعة حفر الباطن تقر خطة القبول للبكالوريوس العام المقبل

نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ترأس نائب رئيس مجلس جامعة حفر الباطن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام 1440-1441هـ عن طريق الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وحضور أعضاء المجلس.

وأقر المجلس أعداد القبول وشروطه لبرامج الدراسات العليا المعتمدة وخطة القبول للطلاب المستجدين للعام الجامعي 1441-1442هـ بناءً على ما رفعه عميد القبول والتسجيل، كما تم خلال الجلسة الموافقة على اللائحة المنظمة للشؤون الإدارية والمالية لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم، والموافقة على برنامجي ماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي وماجستير التربية في الطفولة المبكرة.

وقد اطّلع المجلس على مشروع القواعد التنفيذية لصرف مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وعروض بعض الحالات التي يستدعي النظر فيها لبعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأصدر حيالها القرارات اللازمة.