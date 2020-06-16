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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=874690

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المحاولات الهمجية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها ولله الحمد (313) صاروخاً بالستياً وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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