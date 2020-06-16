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صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية

صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية
http://almnatiq.net/?p=874691
المناطق_الرياض

قال صندوق التنمية الصناعية السعودي اليوم الثلاثاء إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.
وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها.
وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

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