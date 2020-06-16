مقاتلات التحالف العربي تقصف أهداف حوثية في صنعاء

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شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الثلاثاء غارات عدة ضد أهداف حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب اعتراض قوات التحالف لصاروخ باليستي أطلقته المليشيا التابعة لإيران يأتجاه المملكة

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، إن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات جوية على مواقع متفرقة في صنعاء من بينها جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومحيطها وجبل عطان.

كما تأتي هذه الغارات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المسيرة دون طيار “المفخخة” أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة عسير السعودية.

وكان بيان قوات التحالف العربي قد أكد ان مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها ولله الحمد بلغ (313) صاروخاً بالستياً وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).