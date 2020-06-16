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مقاتلات التحالف العربي تقصف أهداف حوثية في صنعاء

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مقاتلات التحالف العربي تقصف أهداف حوثية في صنعاء

مقاتلات التحالف العربي تقصف أهداف حوثية في صنعاء
http://almnatiq.net/?p=874707
المناطق_وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الثلاثاء غارات عدة ضد أهداف حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب اعتراض قوات التحالف لصاروخ باليستي أطلقته المليشيا التابعة لإيران يأتجاه المملكة
وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، إن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات جوية على مواقع متفرقة في صنعاء من بينها جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومحيطها وجبل عطان.
كما تأتي هذه الغارات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المسيرة دون طيار “المفخخة” أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة عسير السعودية.
وكان بيان قوات التحالف العربي قد أكد ان مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها ولله الحمد بلغ (313) صاروخاً بالستياً وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).

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