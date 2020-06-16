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بسب انتهاكات حقوق الإنسان .. العفو الدولية تسعى لإلغاء استضافة قطر لكأس العالم

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بسب انتهاكات حقوق الإنسان .. العفو الدولية تسعى لإلغاء استضافة قطر لكأس العالم

بسب انتهاكات حقوق الإنسان .. العفو الدولية تسعى لإلغاء استضافة قطر لكأس العالم
http://almnatiq.net/?p=874708
المناطق_الرياض

قالت مصادر بأن منظمة العفو الدولية تسعى لكي تتخذ الاتحادات والأندية العالمية لكرة القدم موقف حاسم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، البلد المضيف لكأس العالم 2022، وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية.
ونقلت “اليوم السابع” في تقريرٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم عن الخبيرة في منظمة العفو الدولية “ريجينا سبوتل” قولها: “لا يمكن أن يحدث حدث كبير مثل كأس العالم على ظهر مليوني عامل مهاجر، ولا تزال قطر تقدم أجورًا منخفضة للعمال المهاجرين حيث يحصلون على 300 دولار في الشهر”.
وأضاف التقرير أن الخبيرة الحقوقية الدولية أشارت إلى أن “نظام الكفالة، الذي يحد من حرية حركة العمال، لم يعد يُذكر في كثير من الأحيان ولكنه لا يزال قائمًا، وغالبًا ما يتم التحكم في مصائر العُمال وقد يتم ابتزازهم”.

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