أمانة القصيم تطلق برنامج (كن حذراً) التطوعي





أطلقت أمانة منطقة القصيم برنامج (كن حذراً) التطوعي ضمن الأنشطة المجتمعية للمشاركة في أعمال التوعية بالإجراءات الصحية و الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وانطلقت أعمال الفريق التطوعي على مدى خمسة أيام بعدد من المراكز التجارية والأسواق بمدينة بريدة ، بمشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات تحت إشراف وتنظيم من أمانة منطقة القصيم.

وتضمنت أعمال الفريق التطوعي المشاركة في التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمام ، كما تضمنت المشاركة توزيع معقم الأيدي مجاناً والذي يتم إنتاجه من الأمانة وباعتماد من هيئة الغذاء والدواء.

هذا وقد أتاحت أمانة منطقة القصيم فرصة الانضمام للبرنامج التطوعي عبر موقع الأمانة الإلكتروني من خلال صفحة مخصصة لتسجيل كافة بيانات المتطوع والخيارات المفضلة للمشاركة، ليتم التواصل لاحقاً مع المتطوع للمشاركة في البرامج المتاحة.