طلاب بجامعة الملك فهد يفوزون بمراكز أولى في مسابقات عالمية وإقليمية

المناطق_فتحية العبدالله

حقق فريق طلابي من كلية هندسة البترول وعلوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الثاني في المسابقة العالمية لجائزة Imperial Barrel Award “AAPG-IBA” للعام 2020 على مستوى جامعات العالم.

المسابقة نظمتها الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG)، وضم فريق الجامعة، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، أربعة طلاب من كلية هندسة البترول وعلوم الأرض، وهم محمد الدبيس، محمد نفيد، أرغا أغنايتوس، وفواز القحطاني، وأشرف على الفريق عضو هيئة التدريس بقسم علوم الأرض الدكتور خالد آل رمضان والدكتور مهدي أبوعلي من شركة أرامكو السعودية – مشرفا احترافيا.

المسابقة عبارة عن مشروع تقييم حقل نفطي وإمكانية استغلاله وتحديد أماكن الحفر الاستكشافي المناسبة باستخدام أحدث طرق الاستكشاف والتنقيب عن البترول لتفسير المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية، التي زودت بها الجمعية الفرق المشاركة، وكان من المقرر إقامتها على هامش المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول في مدينة هيوسن بولاية تكساس من 7 الي 10 يونيو2020، وبسبب جائحة كورونا، أقيمت المسابقة بشكل إلكتروني (عن بعد).

وشارك 120 فريقا من جامعات العالم في المسابقات المحلية، وتأهل منها (12) فريقا للمسابقة العالمية من خلال العرض الشفهي عبر المنصة الإلكترونية يومي الجمعة والسبت الماضيين أمام لجنة محكمين وخبراء من الشركات النفطية العالمية، وقد حقق المركز الأول المعهد الفرنسي للبترول (أوربا).

وقال عميد كلية هندسة البترول وعلوم الأرض د. عبدالعزيز الكعبي إن هذا الإنجاز يعكس سمعة الجامعة وتميز طلابها عالميا، كما يظهر مدى تميز برنامج كلية هندسة البترول وعلوم الأرض.

وقال إنها المرة الأولى، منذ بداية المسابقة في 2007، التي يتم فيها تتويج فريق من الشرق الأوسط بالمركز الثاني، وقد شارك فريق الجامعة في المسابقة لأول مرة في ٢٠١٠، ومن ثم شاركنا في ٢٠١٢، ٢٠١٥، ٢٠١٨ و٢٠٢٠، وحصلنا على بطولة الشرق الاوسط في ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٥ و٢٠٢٠، وفزنا بالمركز الثالث عالمياً في٢٠١٠ و٢٠١٥، وفي هذا العام، فزنا بالمركز الثاني على مستوى العالم.

وأضاف أن فريق الجامعة تفوق على فرق طلابية من الجامعات الأمريكية العريقة الست، التي تأهلت للمسابقة العالمية بعد منافسات محلية مع عدد من الجامعات الأمريكية الأخرى.

ومن ناحية أخرى، فاز طالبان من قسم الهندسة البترولية في مسابقة الأوراق البحثية الطلابية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نظمتها، مؤخرا، جمعية مهندسي البترول (SPE)، حيث فاز الطالب إبراهيم جوما بالمركز الأول في فئة الماجستير، وفاز الطالب أمجد حسن بالمركز الثاني في فئة الدكتوراه.

وهنأ رئيس قسم الهندسة البترولية د.ظافر الشهري الطالبين على فوزهما . وأشاد بجودة الأوراق البحثية التي قدماها ونافست الأوراق البحثية التي قدمها الطلاب من جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفازت بالمراكز الأولى في هذه المسابقة، حيث شارك في المسابقة طالبان في فئة الماجستير وطالبان في فئة الدكتوراه.

وأشار إلى أن الطلاب الثلاثة الأوائل من كل فئة تأهلوا لمسابقة SPE الدولية التي ستقام في دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر القادم.

وأضاف أن المسابقة الدولية للأوراق البحثية للطلاب ستعقد خلال المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول (ATCE 2020).

وتعد فرصة لطلاب قسم الهندسة البترولية من مختلف الجامعات حول العالم لإبراز مشاريعهم البحثية ومناقشتها، ويتم التنافس إقليمياً بين طلاب الجامعات على أن يتنافس الفائزون من (14) إقليما حول العالم في المرحلة النهائية من المسابقة