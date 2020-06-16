بنغالي في الكويت: استقدمت 20 ألف إقامة وقدمت لـ3 مسئولين 150 ألف دينار

رغم استمراره في إنكار التهم المسندة إليه من تجارة إقامات وغسل أموال ورشوة، فإن النائب البنغالي اعترف خلال تحقيقات النيابة أمس بأنه أهدى 3 أشخاص، يعملون في جهات حكومية، شيكات بـ50 ألف دينار لكلٍّ منهم. وأضاف البنغالي خلال التحقيقات: «هذه ليست رشوة! لكن تربطني بهم صداقة». ولفت البنغالي إلى أن لديه عقود عمل في الكويت، وقام على إثرها باستقدام نحو 20 ألف إقامة، متسائلاً: كيف أُتَّهم بكل ذلك بسبب تقديم 12 شخصاً شكوى ضدي من إجمالي العمال الذين جئت بهم إلى البلاد؟ وذكر البنغالي ــــ وفق مصدر ــــ أن معاملاته كانت قانونية، وطالب بإخلاء سبيله، لكن النيابة العامة رفضت طلبه، وقررت استمرار حبسه مع محاسب الشركة (بنغالي).