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أمير تبوك ينوه بماقدمته القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا 

أمير تبوك ينوه بماقدمته القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا 

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أمير تبوك ينوه بماقدمته القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا 

أمير تبوك ينوه بماقدمته القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا 
http://almnatiq.net/?p=874723
المناطق- علي العميري
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك  أمس  رؤساء المحاكم ومدراء الادارات الحكومية وعدداً من المواطنين  وفي بداية اللقاء نوه سموه  بما قدمته الدولة وماصدر من توجيهات وأوامر من  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – للتخفيف  من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم مثمناً سموه جهود جميع القطاعات بمنطقة تبوك الصحية والأمنية والخدمية والذين بذلوا جهود كبيرة  في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مشيراً سموه بان المشاريع بالمنطقة مستمرة ولله الحمد  وفق توجيهات القيادة الرشيدة مثمناً في هذا الصدد  جهود الأجهزة الحكومية في مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة لمافية خدمة الوطن والمواطن واستمرار لعملية البناء والتنمية في بلادنا  سائلاً الله- سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر اللقاء  وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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