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ترامب يتوعد بولتون حال نشر “كتاب الأسرار”

ترامب يتوعد بولتون حال نشر “كتاب الأسرار”
http://almnatiq.net/?p=874740
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون، سيخالف القانون إذا وجد كتابا ألفه طريقه للنشر.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن أي محادثات أجرياها كانت سرية.

وذكر وزير العدل، وليام بار، في حديثه في المؤتمر نفسه، أن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه وأن الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

ومن المقرر نشر كتاب (ذا روم وير إت هابند: إيه وايت هاوس ميموار) لبولتون في 23 يونيو.

وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر في بيان صحفي، الجمعة، أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن “عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة” للرئيس دونالد ترامب.

وقالت الدار إن الكتاب يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضافت “هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه”.

ومضت تقول “ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها”.

ووفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه “على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه”.

وأقال ترامب بولتون في سبتمبر في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب خلال 519 يوما، حيث يشتهر بأنه مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، وكان شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.

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