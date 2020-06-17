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السيسي والشاب المصاب.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

السيسي والشاب المصاب.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=874745
المناطق - الرياض

توقف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بسيارته خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع الإنشائية، للاطمئنان على شاب أصيب في حادث سير بدراجة نارية.

وتصدر هاشتاغ “السيسي”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نشر فيديو يظهر الرئيس المصري وهو يطمئن على الشاب المصاب.

وقال السيسي للشاب: “مش لابسين خوز ليه؟.. المهم طمني عليك.. أنت كويس؟ فين زميلك اللي كان سايق، خلو بالكم من نفسكم”، فيما توجه الشاب بالشكر للرئيس على توقفه للاطمئنان عليه، كما قدم أحد الأطباء العلاج والإسعافات الأولية للشاب.

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