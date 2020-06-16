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أبرز المواد

جامعة حائل : قبول 3414 متقدمًا ومتقدمةً مبدئيًا على برامج الدراسات ‏العليا

جامعة حائل : قبول 3414 متقدمًا ومتقدمةً مبدئيًا على برامج الدراسات ‏العليا
http://almnatiq.net/?p=874763
المناطق - حائل

أعلنت وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلةً بعمادة ‏الدراسات العليا أمس، عن القبول المبدئي للمتقدمين على برامج الدبلوم ‏العالي والماجستير والتي تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق ‏العمل عبر موقع الجامعة الإلكتروني . ‏ وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن ‏محيا الحيسوني أن الجامعة استقبلت ‏4194 متقدمًا ومتقدمةً على 34 برنامجًا للدراسات العليا 31 برنامجًا ‏للماجستير و 3 برامج للدبلوم العالي وتم قبول نحو ‏‏3414 متقدمًا ومتقدمةً منها 2332 من ‏الرجال و 1082 من النساء مبدئيًا من مختلف مناطق المملكة .‏ وبين الدكتور الحيسوني أن المقبولين مبدئيًّا سوف يخضعون للمفاضلة ‏وفق معايير القبول التي تم إقرارها لهذا العام بما في ذلك الاختبارات ‏والمقابلات لمعظم التخصصات حسب طبيعتها .

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