تفادياً لحرارة الصيف.. تعديل ساعات العمل لعمال النظافة في الأحساء

الاحساء - المناطق

حددت أمانة الأحساء ساعات العمل لعمال النظافة في الطرق والميادين وداخل الأحياء، على تناوب فريقان في الفترة الصباحية والمسائية، فالفريق الأول يبدأ الساعة 2 صباحاً وحتى 9 صباحاً، في حين يبدأ الفريق الثاني الساعة 4 مساءً وحتى 12 من منتصف الليل.

وجاء تحديد ساعات العمل لعمال النظافة، بناء على ما نصته وزارة الموارد البشرية بمنع العمل تحت أشعة الشمس ما بين 12 ظهرا وحتى 3 مساءً، مراعاةً للعمال في حرارة أجواء الصيف، والتي بدأ التطبيق بها منذ 15 يونيو 2020.

وعلى الصعيد نفسه، أكد أمين الأحساء م.فؤاد الملحم، أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة، عبر جداول تتناسب مع أوقات الصيف، وتقسيم العمالة والمعدات بحسب ما تقتضيه الحاجة، التي تعتمد على مراعاة الزمن في ذروة حرارة الشمس، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقاولي النظافة في مدن وهجر الأحساء “الهفوف، المبرز، العمران، الجفر، العيون، سلوى، البطحاء” بإشراف وكالة الخدمات المتمثلة في الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

مؤكداً بأن أعمال النظافة العامة ضمن أولويات خطط الأمانة التنفيذية، التي يتم العمل على برمجتها بصفة مستمرة خدمة ً للمواطنين، في ظل الدعم اللامحدود من لدن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله ، حين إطلاق مشاريع النظافة العامة في مدن الاحساء والبلدات التابعة لها، ومشاريع تشغيلية اخرى في الهجر، وذلك تلبيةً لاحتياجات المنطقة الفعلية والواقعية التي جاءت بعد دراسة مستفيضة وميدانية.

وأشار المهندس الملحم، إلى أن الأمانة عمدت إلى تقسيم المحافظات والبلدات إلى مشروعات نظافة ذات عقود مستقلة، وذلك بعد تكثيف عمليات البحث والدراسة في نسبة التمدد العمراني وكثافة السكان والمساحة الجغرافية للمنطقة، مؤكداً على ان خطط الأمانة متواصلة لتنفيذ مشاريعها الخدمية في المدن والبلدات والهجر تمشياً مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية المتوافقة مع تطلعات رؤية المملكة 2030