أمير الشرقية : دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمة الكهربائية

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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية

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http://almnatiq.net/?p=874766
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية المهندس فؤاد العبدالقادر.

منوهاً سموه بما شهده قطاع الخدمات الكهربائية من نمو وتطور، وتحسن في كفاءة الخدمة المقدمة، بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، والتي حرصت على تقديم الدعم والتمويل اللازم للنهوض بالخدمة الكهربائية لأفضل المستويات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتلبية الطلب المرتفع على الخدمة الكهربائية خلال فترة الصيف، والاستعداد للتعامل مع أي انقطاعات طارئة في الخدمة، والتوعية بأساليب الترشيد في الاستهلاك سواءً للقطاع السكني أو التجاري، وبيان أثر ذلك في حماية الموارد البيئية، وتحسين نمط الحياة، مع تعريف المستفيدين بالخدمات المستحدثة والتوجه نحو تقديم الخدمات إلكترونياً.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع خلال فترة جائحة كورونا المستجد، ونسب الثبات في تقديم الخدمة، ومعالجة البلاغات الطارئة، ومشروعات تعزيز الخدمة، مشيداً سموه بهذه الجهود متمنياً لمنسوبي الشركة التوفيق.

من جهته أعرب رئيس رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية المهندس فؤاد العبدالقادر، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل، وكلماته المحفزة، مبيناً أن الشركة تعمل على استقرار الخدمات الكهربائية في كافة القطاعات، وتحرص على تقديم خدمة بموثوقية عالية، واستجابة سريعة لبلاغات الأعطال والانقطاعات، بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه الحالات.

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