نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية

ونوه سموه في مستهل اللقاء بجهود منسوبي الشركة السعودية للكهرباء، في تقديم خدمات كهربائية ذات جودة وموثوقية عالية، مؤكداً أن ذلك بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من استثمارات في صناعة الكهرباء، وحرصها على تأهيل الكوادر الوطنية، وتبني سياسات توفير الطاقة، مبيناً أهمية العمل على نشر ثقافة الترشيد في الاستهلاك، والتعريف بمفاهيم كفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهة المعنية بذلك، والتعريف بخدمات الشركة الالكترونية وسبل استفادة المشتركين منها، مشيداً بجهود الشركة المبذولة خلال جائحة كورونا المستجد بتوفير الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات، والعمل على استقرار الخدمة، ومعالجة حالات العطل والانقطاع، متمنياً سموه لمنسوبي الشركة التوفيق.

من جهته أعرب رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية المهندس فؤاد العبدالقادر، عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الشركة، وحرصهما على تحقيق أفضل مستويات الأداء، وتقديم الخدمات الكهربائية للمشتركين وفق أحدث المعايير، موضحاً أن الشركة تسعى لتعريف المشتركين بخدماتها الإلكترونية، والتي شملت عدداً من القنوات، بالإضافة إلى قيمها بدور توعوي في أهمية الترشيد في الاستهلاك، والحد من الهدر الكهربائي.