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جمعية الطائف تطلق مبادرة «هدية طفل»

جمعية الطائف تطلق مبادرة «هدية طفل»

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جمعية الطائف تطلق مبادرة «هدية طفل»

جمعية الطائف تطلق مبادرة «هدية طفل»
http://almnatiq.net/?p=874784
الطائف - عادل الزهراني

أطلقت جميعة الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة «هدية طفل» لمواليد اسر ذوي الإعاقة.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن هذه المبادرة تأتي مشاركة من الجمعية لفرحة الاسخاص ذوي الاعاقه بقدوم مواليديهم في هذا العام 2020م، وإدخال السرور والبهجه على اسرة ذوي الاعاقه وتساهم في دعم برنامج التدخل المبكر وشكر خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين على الدعم المتواصل للاسخاص ذوي الاعاقه

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