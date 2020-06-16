منصورة الجمري :”سينيمانا” فرصة مختلفة لاثبات الابداع في مواجهة” الكورونا”

أملج- فايز السميري

أكدت عضو لجنة تحكيم مهرجان سينيمانا للفيلم العربي الأول منصورة الجمري ان المهرجان يقدم فرصة للسينمائيين وصناع الأفلام الشباب والمحترفين لكي يختبروا أساليب صناعة الفيلم لديهم من خلال اكتشاف عمق مواهبهم ومدى تمكنهم في مجال صناعة الأفلام، بدء من وضع فكرة الفيلم الرئيسية حتى كتابة السيناريو والتصوير والاخراج.

وأضافت قائلة : المهرجان ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان والذي يهدف الى تسليط الضوء على تضحيات الصفوف الاولى ودور الأسر لمواجهة ازمة الكورونا وصناع الأفلام الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة أو جميع المسابقات التي تأتي على شاكلتها، سيجدون أنفسهم أمام تحدٍ صعب، مختلف عن كل ما واجهوه مسبقا من تحديات، إذ إنه يتوجب عليهم التحرك ضمن موارد وامكانات محدودة، والتفكير خارج الصندوق، وبأسلوب مغاير تماما وجديد ربما عليهم، وذلك من أجل الخروج بفكرة مبتكرة أولا تناقش موضوع المسابقة ثم بتحويل هذه الفكرة إلى سيناريو ثم إلى فيلم، مستثمرين في كل ذلك مواهبهم أولا ومن ثم الامكانات التي يوفرها البديل الالكتروني لهم وهذا برأيي فرصة مختلفة للابداع ولاثبات الموهبة والحضور والتمكن لصناع الأفلام الراغبين في المشاركة في المهرجان .