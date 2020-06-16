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متسولي تطبيقات التوصيل ظاهرة جديدة وباحترافية ولا يقبلون الكاش
http://almnatiq.net/?p=874802
المناطق - عادل الزهراني

التسول ظاهرة تسعى الدولة وفقها الله للقضاء عليها او الحد منها نشاهد بعض المتسولين في اماكن عدة رغم مطاردة الجهات المعنية لها ولكن هناك ظاهرة بدأت في الإنتشار وهي التسول الإلكتروني ليست على وسائل التواصل الاجتماعي فقط وانما متسولي التطبيقات حدثت للمواطن خالد الكناني  يحكيها للبوابة عندما استوقفني احدهم يحكي لي قصته وقد تقطعت به السبل ويريد طعاما فذكرت له انني لا احمل كاشا فقال لا اريد مبلغا ولكن اطلب لي من احد  تطبيقات التوصيل من احد المطاعم فقلت اي مطعم فذكر انا اطلب من احد التطبيقات وانت تدفع من البطاقة الائتمانية فاعتذرت منه بحكم هيئته لاتدل على انه محتاج او تقطعت به السبل وانما تسول من نوع آخر وبطريقة مختلفة وليست شحاذة .
وبعد التقصي عن هذه الظاهرة الجديدة ذكر لنا البعض انها حدثت معه واصفا ان من يمارس تلك التصرفات اجانب يتظاهرون انهم مواطنين وتكون عائلته معه بالسيارة ليكتمل نص المسرحية وتدفع لهم بعد الضغط على الضحية وهي ظاهرة مثلها مثل التسول ولكن باحترافية فوجب التنبه لها لان هذا استنزاف للمواطن سواء من متسولي الشوارع او متسولي التطبيقات ويجب الابلاغ عنها للجهات المعنية ليتم القضاء عليها .

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