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“الصحة” تتيح خدمات عيادات “تطمن” وأخذ إذن طبي أثناء منع التجول عبر توكلنا

“الصحة” تتيح خدمات عيادات “تطمن” وأخذ إذن طبي أثناء منع التجول عبر توكلنا

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“الصحة” تتيح خدمات عيادات “تطمن” وأخذ إذن طبي أثناء منع التجول عبر توكلنا

“الصحة” تتيح خدمات عيادات “تطمن” وأخذ إذن طبي أثناء منع التجول عبر توكلنا
http://almnatiq.net/?p=874806
المناطق - واس

دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” الـ233 والمنتشرة في كل مناطق المملكة لمن يعانون من ارتفاع درجة الحرارة فقط، لافتةً النظر إلى أنه يُمكن أخذ إذن طبي طارئ عبر تطبيق “توكلنا”, وذلك خلال فترة منع التجول.
وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها الصحة لخدمة الراغبين بالاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ( ارتفاع الحرارة / أعراض تنفسية) ، حيث يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.
كما أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات “تطمن” عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن” التي هيأتها الصحة.
وأوضحت أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع, مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع الى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.

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