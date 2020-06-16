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أمير منطقة تبوك يواسي مدير جامعة فهد بن سلطان بوفاة شقيقه

أمير منطقة تبوك يواسي مدير جامعة فهد بن سلطان بوفاة شقيقه
http://almnatiq.net/?p=874809
تبوك - فايز السميري
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، مدير جامعة  فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان في وفاة  شقيقه  – رحمه الله – .
  وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للدكتور اللحيدان  ولكافة أسرتهم بوفاة الفقيد, سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان..
من جهته أعرب الدكتور اللحيدان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الغير مستغربة ، والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم ، داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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