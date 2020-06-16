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أمير القصيم يستقبل أعضاء لجنة التعديات بالمنطقة بعد إعادة تشكيلها

أمير القصيم يستقبل أعضاء لجنة التعديات بالمنطقة بعد إعادة تشكيلها
http://almnatiq.net/?p=874818
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي , اليوم، أعضاء لجنة التعديات الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة إعادة تشكيلها وإطلاعه على خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم، ثم استمع منهم عن الجهود المبذولة من خلال اللجنة ، والتعديات التي تمت إزالتها خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة ومتابعة التعديات تمهيداً للمحافظة عليها واستغلالها للمشاريع التنموية المستقبلية.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية العدل والانصاف والمساواة في تطبيق الأنظمة في كافة أنحاء المنطقة , مطلعاً على الجهود والأعمال التي بذلتها اللجنة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم جميع المواطنين ، داعياً سموّه أعضاء اللجنة إلى مراقبة الله تعالى والحرص على أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم في خدمة الصالح العام ، وإبراء الذمة وإحقاق الحق والحفاظ على أملاك المواطنين والدولة ، مقدماً شكره للجميع ، واصلاً شكره لكل من أسهم وساعد في المحافظة عليها من أبناء المنطقة، لكي تتحقق الاستفادة الكاملة منها في دعم المشاريع التنموية، وتحقق ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة وما يخدم رؤية المملكة 2030.

 

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