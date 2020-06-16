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اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بجامعة حفر الباطن تبحث رفع كفاءة الإنفاق

اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بجامعة حفر الباطن تبحث رفع كفاءة الإنفاق
http://almnatiq.net/?p=874822
المناطق - حفرالباطن

عقدت اللجنة الدائمة العليا للتخطيط والمتابعة بجامعة حفر الباطن اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء (24 شوال 1441هـ)، برئاسة معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتضمنة التقرير السنوي لكلية التربية، والتقرير السنوي لكلية الأعمال، وفرص رفع كفاءة الانفاق، وتطبيق الأساليب الحديثة في العمل، والهيكل الاسترشادي للكليات، واتخذت اللجنة التوصيات والقرارات اللازمة حيال ذلك .

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