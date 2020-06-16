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جامعة الجوف تبدأ بتفعيل خطة المخاطر ونشر ثقافة مواجهتها

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جامعة الجوف تبدأ بتفعيل خطة المخاطر ونشر ثقافة مواجهتها
http://almnatiq.net/?p=874825
الجوف - محمد الحسن

وجه رئيس جامعة الجوف المكلف أ. د / بدر بن كريم الزارع، جميع عمادات وإدارات الجامعة بضرورة الالتزام الكامل بخطة إدارة المخاطر وإجراءات مواجهتها، مشدداً على أن تقوم إدارة المخاطر بالقيام بجولات على جميع الجهات بالتنسيق مع إدارة السلامة ولجان المعامل والمختبرات للتأكد من تطبيق ما ورد بالخطة من إجراءات.
وكان مجلس الجامعة في جلسته الثامنة قد وافق على خطة إدارة المخاطر بالجامعة وتم توجيه جميع كليات الجامعة بإسناد مهام متابعة المخاطر فيها إلى مدير إدارة الكلية أو من ينوب عنه بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة، وكذلك قيام الإدارات العامة والعمادات باختيار ضابط اتصال يكون هو المسؤول الأول عن متابعة مستويات المخاطر ورفع التقارير إلى إدارة المخاطر.
كما تم إسناد مهام متابعة المخاطر ودرئها في المعامل والمختبرات إلى
لجنة المعامل والمختبرات في الكليات العلمية ويرشح رئيس اللجنة أحد أعضائها كضابط اتصال بين اللجنة وإدارة المخاطر وتكون مهام ضابط الاتصال في جميع الجهات تطبيق السياسات الخاصة بالمخاطر وإجراءات مواجهتها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الجامعة،
ومراجعة تقييم المخاطر ورصد ما يستجد منها وإرسالها إلى إدارة المخاطر، إضافة إلى إعداد التقارير التفصيلية عن كل جهة .

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