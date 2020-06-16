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جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ

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تشمل مسابقات ثقافية ومحاضرات توعوية..

جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=874831
الجوف - محمد الحسن

أعلنت جامعة الجوف، عن انطلاق أنشطة وفعاليات النادي الصيفي لطلبة الجامعة عن بُعد تحت شعار (مستمرون ولكن عن بُعد)، وأوضح عميد شؤون الطلاب د. هزاع الفويهي، أن النادي الصيفي بالجامعة يقدّم أنشطة مختلفة كالمجال الرياضي الذي يشتمل على مسابقات (طلاب الجامعة يتحدون فيفا 2020، ومسابقة اخسر وزنك واكسب نفسك)، بالإضافة إلى تقديم عدد من المسابقات والدورات التدريبية والمبادرات من أبرزها: المسابقة الثقافية الكبرى لطلبة الجامعة، ومسابقة أفضل محتوى مرئي، ومسابقة عاش الملك للعلم والوطن، ومسابقة كلنا معك، ومسابقة اعرف الجوف، وكذلك دورة الذكاء الاصطناعي للجميع، والدورات الدولية المعتمدة باللغة الإنجليزية (‪IELTS – TOEFL)‬، ومبادرة المجتمع الآمن، ومبادرة مكتبة الجامعة للجميع وكذلك مبادرة أقترح ونحن ننفذ ومبادرة معاينة المرضى عن بُعد.
كما تقدم العمادة في شطر الطالبات مسابقة غدق المناهل لدعم القراءة، وكذلك لقاء عن نظام العمل التطوعي السعودي، ومحاضرة الصحة النفسية في ظل تحديات انتشار فايروس كورونا، ومحاضرة الحوادث المرورية وأثرها على الفرد والمجتمع وغير ذلك من الأنشطة الصيفية التي تهدف إلى صقل مواهب ومهارات طلبة الجامعة.
وبيّن الدكتور الفويهي أن العمادة ستقدم مبادرات وورش عمل عن ريادة الأعمال والتسوق الرقمي بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع، أبرزها محاضرة التسويق الإلكتروني بأقل التكاليف، والأمن السيبراني، وكذلك ورشة عمل إجراءات تأسيس المشاريع، وورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وورشة عمل عن أساسيات الفوتوشوب ودورة كتابة السيرة الذاتية وكذلك دورة مهارات التفاوض الفعال ومهارات الإقناع، وذلك بهدف دعم مهارات الخريجين وزيادة انتمائهم للجامعة بالتعاون مع مركز تنمية المهارات بالجامعة.
ونوه الدكتور الفويهي، أن العمادة تقدّم وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عدة برامج وفعاليات ثقافية كدورة كيف تكتب نصاً مسرحياً؟! ومسابقة جماليات الخط العربي ودورة عن إخراج الأفلام، وكذلك إقامة أمسية شعرية لعدد من الشعراء.

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