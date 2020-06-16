مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً (افتراضيا) برؤساء هيئات المحافظات

إجتمع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري , عبر الاتصال المرئي برؤساء الهيئات والمحافظات في منطقة الرياض بحضور مساعد مدير عام الفرع الشيخ محمد بن زيد التميمي ومديري الادارات بالفرع.

وفي بداية الاجتماع أكد فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض أنه في ظل جائحة كورونا قامت الرئاسة العامة وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام بمسؤولياتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وأحسن صورة، في ظل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– من تدابير وإجراءات وقائية على كافة المستويات مما يؤكد حرصها على مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأكد العسيري أن الفرع بهيئاته ومراكزه واكب هذه الجائحة، من خلال إجراءات ومبادرات للتوعية والتوجيه، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. مع تفعيل الدوريات الميدانية والتوعوية للتنبيه للصلوات والتأكيد على الالتزام بالتعليمات والتحذير من التجمعات وتفعيل حملة ” خذو حذركم” التي أطلقها معالي الرئيس العام مواكبة للعودة التدريجية للعودة لمقار العمل وإلى المساجد وإلى الحياة الطبيعية، وحتى زوال الجائحة -بإذن الله – .

كما أكد فضيلته على منسوبي الهيئة في المنطقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في أماكن العمل والتقيد بالنسب المحددة للحضور لمقرات العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا.

عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي حيث تناول المجتمعون موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي الذي يتناسب مع الوضع الراهن، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، وقد وجه فضيلته بما يلزم حيالها.