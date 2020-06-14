احدث الأخبار

جامعة نجران تدعو الراغبين والراغبات للتسجيل في دورتي “الأمن السيبراني” و”تطوير الذات” المجتمعية
منطقة نجران
 مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً (افتراضيا) برؤساء هيئات المحافظات
منطقة الرياض
 جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ
منوعات
 التجارة العالمية: إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تبدأ بتفعيل خطة المخاطر ونشر ثقافة مواجهتها
منطقة الجوف
 اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بجامعة حفر الباطن تبحث رفع كفاءة الإنفاق
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل أعضاء لجنة التعديات بالمنطقة بعد إعادة تشكيلها
منطقة القصيم
 أمير القصيم يرأس “عن بعد” الاجتماع السابع للجنة البيئة
منطقة القصيم
 أمير منطقة تبوك يواسي مدير جامعة فهد بن سلطان بوفاة شقيقه
منطقة تبوك
 “الصحة” تتيح خدمات عيادات “تطمن” وأخذ إذن طبي أثناء منع التجول عبر توكلنا
أبرز المواد
 متسولي تطبيقات التوصيل ظاهرة جديدة وباحترافية ولا يقبلون الكاش
أبرز المواد
 منصورة الجمري :”سينيمانا” فرصة مختلفة لاثبات الابداع في مواجهة” الكورونا”
منطقة تبوك
جامعة نجران تدعو الراغبين والراغبات للتسجيل في دورتي “الأمن السيبراني” و”تطوير الذات” المجتمعية

جامعة نجران تدعو الراغبين والراغبات للتسجيل في دورتي “الأمن السيبراني” و”تطوير الذات” المجتمعية

منطقة نجران
مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً (افتراضيا) برؤساء هيئات المحافظات

مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يعقد اجتماعاً (افتراضيا) برؤساء هيئات المحافظات

منطقة الرياض
جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تطلق النادي الصيفي عن بُعد للعام الجامعي 1441هـ

منوعات
التجارة العالمية: إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية

التجارة العالمية: إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية

أبرز المواد

جامعة نجران تدعو الراغبين والراغبات للتسجيل في دورتي “الأمن السيبراني” و”تطوير الذات” المجتمعية

جامعة نجران تدعو الراغبين والراغبات للتسجيل في دورتي “الأمن السيبراني” و”تطوير الذات” المجتمعية
http://almnatiq.net/?p=874837
المناطق - واس

دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين والراغبات للتسجيل في الدورتين المجتمعية ” أساسيات الأمن السيبراني” و “تطوير الذات” التي تنطلق في الأول من شهر ذو القعدة القادم، وتستمر شهر، وذلك بالدخول على الرابط https://training.nu.edu.sa/.
وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي أن هذه الدورات تمثل المرحلة الثانية من برامج خدمة المجتمع الصيفية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تطوير أفراد ومؤسسات المجتمع بمختلف أجناسهم.
وبين أن دورة “أساسيات الأمن السيبراني”، خصصت للرجال والنساء، وتهدف إلى التعرف على المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني التي تساعد المتدرب على تطوير معرفته ومهاراته في هذا المجال، حيث ستتناول مقدمة عن الأمن السيبراني، والثغرات و البرمجيات الخبيثة، وكذلك علم التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن الشبكات، إضافة إلى الهندسة الاجتماعية، وإدارة المخاطر المعلوماتية، فيما ستتناول دورة ” تطوير الذات” التي خصصت للنساء، مهارات التخطيط الشخصي، والذكاء العاطفي في الحياة وبيئة العمل، وإدارة الأولويات، وكذلك مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، ومفاتيح الثقة بالنفس، ومهارات التفكير وإعداد السير الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

روابط ذات صلة

بدء استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس بمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران

بدء استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس بمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
مدني نجران: إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية

مدني نجران: إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*