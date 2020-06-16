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فرص استثمارية صناعية بأكثر من 8.5 مليار دولار وأكثر من 7000 فرصة وظيفية في مدينة رأس الخير الصناعية

فرص استثمارية صناعية بأكثر من 8.5 مليار دولار وأكثر من 7000 فرصة وظيفية في مدينة رأس الخير الصناعية
http://almnatiq.net/?p=874882
الجبيل الصناعية - فتحية العبدالله

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ندوة رقمية بعنوان ” فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية ” وذلك يوم غداً الأربعاء 25 شوال 1441 الموافق 17 يونيو 2020 ابتداءً من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.
حيث تستعرض من خلالها 20 فرصة استثمارية بمدينة رأس الخير الصناعية متخصصة في مجالات الصناعات التعدينية كالحديد والألمنيوم والنحاس، والصناعات البحرية، والأسمدة الصناعية، والزجاج، والسيليكا، ومعدات الطاقة وخدماتها.
ويشارك مع الهيئة الملكية بالجبيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي. حيث تستعرض الجهات ممكناتها ومحفزاتها للفرص الاستثمارية.
ويقدر حجم الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها بالندوة بأكثر من ٨.٥ مليار دولار ومن المتوقع أن توفر أكثر من ٧٠٠٠ فرصة وظيفية.
الجدير بالذكر أن مدينة رأس الخير الصناعية تقع شمال مدينة الجبيل الصناعية وتشرف على إدارتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي قامت بتحويلها من صحراء قاحلة إلى واحدة من أهم المدن الصناعية التعدينية ، وتمثل مدينة رأس الخير الصناعية النواة لدخول المملكة بخارطة الصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها.

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