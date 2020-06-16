بلدية القطيف تصادر عينات التجربة لعدد من محلات العطور والتجميل لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية

القطيف - محمود القاضي

صادرت بلدية محافظة القطيف أكثر من ١٧٧ عينة تجربة لعدد من محلات العطور ومستحضرات التجميل، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن هذا الإجراء تم خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الرقابية التابعة للبلدية، و يأتي حفاظاً على سلامة المستهلكين، وما تترتب عليه صحة الإنسان، إذ شدّدت الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها على تفادي استعمال عينات التجربة الموجودة في المتاجر والمحلات المخصصة لبيعها، خاصة وأنها متاحة لكافة زوار المعارض، الأمر الذي قد يتسبب بانتشار العدوى ونقل الأمراض، مشيرا الى أنه أيضاً تم منع استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح، محذرا من ذلك قطعياً كإجراء احترازي إثر الجائحة.

ووجه المهندس الحسيني المراقبين للقيام بتكثيف الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتا الى أنه تم تشكيل فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في البلدية لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية.

ودَعا كافة المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع البلدية، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف ما يأتي ضمن ذلك عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الالكترونية الرسمية.