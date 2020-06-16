بلدية رأس تنورة تواصل الجولات الرقابية على مساكن العمالة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

رأس تنورة - فتحية عبدالله

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة جولاتها الرقابية على مساكن العمالة بالمحافظة مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق التفتيشية في مختلف المحافظة لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع .

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية تواصل وبشكل مستمر الحملة الميدانية لسكن العمالة التي تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المهندس صالح القرني أن عدد الزيارات التي نفذتها البلدية خلال شهر شوال الحالي ٢١ زياره تم خلالها الكشف على ١٥٣٦ عامل من مختلف الجنسيات، و تم خلالها نقل ما يقارب ١٠٠ عامل الى مساكن مختلفة، وذلك بعد الكشف على المساكن التي هي غير مطابقة حيث بلغ عددها ٤ مع استمرار فحص قياس درجة الحرارة بشكل مستمر، وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل وأيضا تعقيم وتطهير السكن، وأن تكون كافة المطهرات متوفرة وموجوده داخل السكن عند الدخول والخروج.

وأشار صالح القرني أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين، وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .