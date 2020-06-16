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رئيس البرلمان العربي يُطالب تركيا باحترام سيادة العراق وإيقاف عملياتها العسكرية في شمال العراق

رئيس البرلمان العربي يُطالب تركيا باحترام سيادة العراق وإيقاف عملياتها العسكرية في شمال العراق
http://almnatiq.net/?p=874903
المناطق - واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها الجمهورية التركية في شمال العراق، مُطالبها بإيقاف عملياتها العسكرية أحادية الجانب.
وقال الدكتور السلمي فى بيان له اليوم : إن هذه الأعمال تُعد تعدياً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارت مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.
وعبّر رئيس البرلمان العربي عن دعمه وتأييده لما صدر عن مجلس النواب ووزارة الخارجية في جمهورية العراق بشأن إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية المتكررة على شمال العراق والطلب بإيقافها واحترام سيادة العراق، مؤكداً وقوف البرلمان العربي التام مع العراق في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه.

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