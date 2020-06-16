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قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

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قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=874905
المناطق - الرياض

كشفت ادارة مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن قرب اطلاق خدمة ” موعد” الإلكترونية لخدمة مستفيديه البالغ عددهم 85 ألف مستفيد ومستفيدة بعد ضم مكاتب الضمان الأخرى إليه ودمجها بإدارة واحدة ونظام موحد.

وتتيح الخدمة للمراجعين من الجنسين حجز موعد الكتروني مسبق عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل الحضور الى المكتب للحصول على الخدمات المطلوبة بشكل اسرع واكثر سهولة حيث يستعد المكتب بدءاً من الأسبوع القادم لإستقبال مراجعيه وتقديم الخدمات لهم في اكثر من 12 قسماً داخل المبنى بعد تطبيق البروتوكولات الصحية الموصى بها و إجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي .

الجدير بالذكر ان مكتب الضمان الرئيسي بالرياض يقع في حي النموذجية شارع الأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويضم اكثر من ” 116″ موظف وموظفة موزعين على قسمين مستقلين للذكور والإناث .

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