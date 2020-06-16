هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر على بعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء

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أكد المتحدث الرسمي طارق اباالخيل بأن محطات الرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت اليوم ٢٤ شوال ١٤٤١هـ الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء وبين أن اسباب هذه الهزة الأرضية يعود الى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه ، وبين ان هذه الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة .

وقال بأنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن .