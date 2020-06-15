مرور المدينة المنورة يتابع سير الحركة المرورية أثناء مدة السماح بالتجول

المناطق - واس

تتابع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة خلال ساعات السماح بالتجول سير الحركة المرورية في الميادين والشوارع والطرق وبجوار المسجد النبوي، وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورصدت “واس” الزيادة والانسيابية في الحركة المرورية في جميع الشوارع والطرقات التي واكبها الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الكاملة في المرحلة المهمة من قِبل المواطنين والمقيمين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية التي أكدتها الجهات المعنية.

