احدث الأخبار

مياه الباحة: نسقنا مع “التحلية” لدعم استثنائي لحصة المنطقة المقررة خلال الفترة القادمة بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لسدي عردة وثراد
منطقة الباحة
 الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا
أبرز المواد
 “السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا
أبرز المواد
 بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا
أبرز المواد
 ترامب يوقع أمرا لإصلاح الشرطة.. حوافز تدريب وقاعدة بيانات لرصد المخالفات
أبرز المواد
 متحدث الصحة: تسجيل 4267 حالة مؤكدة.. و 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة
أبرز المواد
 مرور المدينة المنورة يتابع سير الحركة المرورية أثناء مدة السماح بالتجول
منطقة المدينة المنورة
 تطبيق “تباعد” يضع المملكة ثالث دولة في العالم توظف التقنيات الحديثة لاحتواء أزمة كورونا
أبرز المواد
 وزير الإسكان يشكر القيادة على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر على بعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء
أبرز المواد
 المملكة تُؤكِّد ضرورة مُعالجَةِ الخَطَرِ الذي تُشَكِّلُهُ سِياسَات إيران على الأمن والسلم الدُّوليين أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدَّوْر المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتَحَـقُّـق والرَّصْـد مِن برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفَتّشيها. وأشار سموه في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015 ، إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المُخَصَّب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إِضافَةً إلى استمرار التَوَسُّع في استخدام أَجْهِزة الطَّرْد المركزية المُتقَدِّمَة، كَتَصعيد إيراني مستمر لِتلْك التَّجَاوُزات التِّي انْعَكَسَت خِلال التقارير السابقة التي أَصْـدَرَها المدير العام في هذا الشأن. وشدد سموّه خلال كلمته على أن هذا الأمر يُؤَكّد نِيّة إيران مِن هـذا الاتفاق، كَوْنَهَا وَجَدَت فِيه مُنْذ البِدَايَة أَوْجُه قُصور قَامَت بِاسْتِخْدَامِهَا كَجِسْر لِلوصول إلى مُبْتَغَاها في مُحَاولة الحُصول على السِّلاح النووي، وابْتزَازِها وَتَهْدِيدَها الدَّائِميْن لِلْمُجْتَمع الدُّولي، مُتّبعَـةً ذَات السِّيَاسَة القائِمَة على الخِدَاع والمُرَاوَغَـة بِاحْتفَاظِهَا بِمُكَوِّنَات عَدِيدة مِن بَرْنامَجِهَا النووي غَـير السِّلْمِي، إِلى جَانبِ إِصْرَارِها على تَطْويرِ وَسَائِلِ الإِيصال، مشيراً في هذا الصدد إلى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أَنْطُونْيُو غُوتيريش، بتاريخ 11 يونيو 2020م، الذي أكّد فيه أنَّ الصواريخ التي اسْتَهْدَفَت مَصَافي النِّفْط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019م، إيرانيَّةِ الأصل، الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكاً صارخاً من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231). كما نوه سموه بإيمان الجميع بِالحقّ الثَّابت والأصيل للدُّول كافةً في الاستخدامات السِلْمِيَّة للطاقة الذرية، مع التأكيدِ على ضَرورةِ العَمَل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معرباً في ذات الوقت عن قلق المملكة البَالغِ من استغلال إيران وانتهازها لِأَوجُهِ القُصُور التي يَتَضَّمَنُها هذا الاتفاق، باستخدامِها العَائدِ الاقتصادي مِنْ رَفْع العقوبات عليها في دَعْـم الجَّماعاتِ الإرهابية، وإثارة الاضطرابات، وتكثيف أَنْشِطَتِهَا المُزَعْـزِعَة لاستقرار المنطقة بشكلٍ خاص، والعالم أجمع، عِوَضاً عن تسخيرها لِخِدْمَة تَنْمِيتِها الدَّاخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني. واختتم كلمته بالتشديد على أن هذهِ التَّجَاوُزات الإيرانية المُستمرة المُرتبطة بِخُطَّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) يَجعلُ مِن الضروري إِيجاد اتفاق نووي أَشْمَل، يُعَالِج أَوْجُه القُصور في الاتفاق الحالي، وفي هذا الشأن فإن موقف المملكة العربية السعودية يُؤكِّد على ضرورة مُعالجَةِ الخَطَرِ الذي تُشَكِّلُهُ سِياسَات إيران على الأمن والسلم الدُّوليين بِمَنظور شامل
أبرز المواد
مياه الباحة: نسقنا مع “التحلية” لدعم استثنائي لحصة المنطقة المقررة خلال الفترة القادمة بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لسدي عردة وثراد

مياه الباحة: نسقنا مع “التحلية” لدعم استثنائي لحصة المنطقة المقررة خلال الفترة القادمة بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لسدي عردة وثراد

منطقة الباحة
الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

أبرز المواد
“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”

“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”

أبرز المواد
جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

أبرز المواد

“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”

“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”
http://almnatiq.net/?p=874940
المناطق – فتحيه عبدالله

تعقد إدارة السجون في المملكة، ندوة علمية افتراضية (عن بُعد) تحت عنوان “التعافي المستدام” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات2020م، بتنظيم “قويم” للتأهيل والرعاية المستمرّة، وبحضور علماء وأكاديميين ومتخصصين وممارسين في برامج مكافحة المخدرات، وذلك يوم السبت 27 يونيو 2020م، بمشاركة إدارة السجون، ووزارة الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات، وبرنامج الحريّة بجمهورية مصر العربية، والجمعية الأمريكية “نايداك”.

وتسعى الندوة إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في” نشر ثقافة وتوجهات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لدى المجتمع بشكل عام والمختصين والمهتمين بشكل خاص، والاطلاع على جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محليا وعالميا، كذلك تفعيل شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ومشاركة “قويم” كجهة متخصصة مع جهات عالمية ومحلية مهتمة بمشكلة المخدرات”.

وتتناول الندوة 5 محاور أساسيّة، وهي “الجهود المحلية في علاج وتأهيل مرض الإدمان والخطط المستقبلية، وتجربة إدارة السجون مع برامج التأهيل لمرضى الإدمان، أيضاً مريض الإدمان وبرامج العلاج والتأهيل أثناء فترة “جائحة كورونا”، بالإضافة إلى برامج علاجية ذات فاعلية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وأخيراً التدريب والاعتمادات الدولية للعاملين في برامج علاج الإدمان”.

وتأتي هذه الندوة في ظل تفاقم تعاطي المخدرات باعتبارها مشكلة عالمية ومن أصعب التحديات التي تواجه العالم، وتحمل آثار سلبية واسعة النطاق على صحة الأفراد واستقرار الأسر وتركيبة المجتمعات المحلية والخارجية، وكذلك على أمن الدول وتنميتها واستدامتها، وهذا ما يعزز من ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بالمخدرات، وتناول ما يتبعها من تعقيدات بصفتها أمر ذو أولوية لكل دول العالم.

بالإضافة إلى تأكيد دور المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات والعناية بالمدمنين، وهي من أوائل الدول التي نظرت للإدمان كمرض في المقام الأول، وعززت المراكز التي تقدم التدخل العلاجي عبر الانتشار الواسع للعديد من المستشفيات والمراكز العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة، وكذلك تستمر في تأدية أعمال جبارة للحد من انتشار وتفشي هذا الوباء الفتاك، وتنطلق الجهود من عدة محاور أساسية لمواجهة المخدرات، منها على سبيل المثال لا الحصر المحور الأمني للحد من دخول المخدرات، ومطاردة مروجيها، وسن القوانين التي من شأنها أن تساهم في التقليل من انتشار المخدرات، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الذي يُعتبر بُعداً له الأثر البالغ بين فئة الشباب، ثم المحور الأهم وهو العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان من خلال البرامج العلاجية والوقائية الفعّالة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “قويم” عبدالعزيز المشعل، أن شركة قويم للتأهيل والرعاية لمرضى الإدمان تعدُّ رائدة في هذا المجال، إذ تعمل على البرامج العلاجية والتأهيلية منذ أكثر من 11 عاماً، بداية من خلال مجموعة رُشد للخدمات المجتمعية عام 2009م، ومن ثم تواصلت هذه الجهود لتكبر هذه البذرة وتكون مجموعة من المراكز المتخصصة للتأهيل، محققة خبرة فريدة في هذا المجال، بالإضافة لتشغيل مراكز إشراقة داخل سجون المملكة العربية السعودية، والشراكة مع وزارة الصحة على تشغيل منازل منتصف الطريق والذي بدأ فعليا بمنزل منتصف الطريق بمحافظة تبوك.

وأضاف المشعل أن العمل يأتي وفق مبدأ “الاستثمار الأخلاقي”، من خلال تهيئة العاملين في المنظومة سواء في الجانب الإداري أو الفني، وفي سبيل تحقيق رفع الوعي المجتمعي والتحذير من المخدرات وحماية الشباب من هذا الخطر، والعمل جنبا إلى جنب مع كل الجهات التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، موضحا أن ندوة “التعافي المستدام” تمثل خطوة ضمن مسيرة شركة قويم في العمل الجاد نحو تطوير قدراتها البشرية وحضورها المجتمعي بشكل مستمر في مجال التأهيل والعلاج، وكذلك العمل مع باقي قطاعات الدولة في تثقيف المجتمع بأن المدمن مريض يحتاج الدعم والمساعدة والعلاج من كافة شرائح المجتمع، وأن واجب الأسرة يأتي في مقدمة ما يمكنه مساعدة المدمن على العودة إلى حياته الطبيعية، وخاصة في ظل ما يعانيه الشباب اليوم من أزمة وتحديات تتطلب المساعدة ومد يد العون، وهذا ما نطمح للقيام به عبر كافة برامجنا ومن خلال ندوة “التعافي المستدام”.

روابط ذات صلة

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا
جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا
بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا

بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*