احدث الأخبار

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا
أبرز المواد
 “السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا
أبرز المواد
 بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا
أبرز المواد
 ترامب يوقع أمرا لإصلاح الشرطة.. حوافز تدريب وقاعدة بيانات لرصد المخالفات
أبرز المواد
 متحدث الصحة: تسجيل 4267 حالة مؤكدة.. و 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة
أبرز المواد
 مرور المدينة المنورة يتابع سير الحركة المرورية أثناء مدة السماح بالتجول
منطقة المدينة المنورة
 تطبيق “تباعد” يضع المملكة ثالث دولة في العالم توظف التقنيات الحديثة لاحتواء أزمة كورونا
أبرز المواد
 وزير الإسكان يشكر القيادة على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر على بعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء
أبرز المواد
 المملكة تُؤكِّد ضرورة مُعالجَةِ الخَطَرِ الذي تُشَكِّلُهُ سِياسَات إيران على الأمن والسلم الدُّوليين أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدَّوْر المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتَحَـقُّـق والرَّصْـد مِن برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفَتّشيها. وأشار سموه في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015 ، إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المُخَصَّب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إِضافَةً إلى استمرار التَوَسُّع في استخدام أَجْهِزة الطَّرْد المركزية المُتقَدِّمَة، كَتَصعيد إيراني مستمر لِتلْك التَّجَاوُزات التِّي انْعَكَسَت خِلال التقارير السابقة التي أَصْـدَرَها المدير العام في هذا الشأن. وشدد سموّه خلال كلمته على أن هذا الأمر يُؤَكّد نِيّة إيران مِن هـذا الاتفاق، كَوْنَهَا وَجَدَت فِيه مُنْذ البِدَايَة أَوْجُه قُصور قَامَت بِاسْتِخْدَامِهَا كَجِسْر لِلوصول إلى مُبْتَغَاها في مُحَاولة الحُصول على السِّلاح النووي، وابْتزَازِها وَتَهْدِيدَها الدَّائِميْن لِلْمُجْتَمع الدُّولي، مُتّبعَـةً ذَات السِّيَاسَة القائِمَة على الخِدَاع والمُرَاوَغَـة بِاحْتفَاظِهَا بِمُكَوِّنَات عَدِيدة مِن بَرْنامَجِهَا النووي غَـير السِّلْمِي، إِلى جَانبِ إِصْرَارِها على تَطْويرِ وَسَائِلِ الإِيصال، مشيراً في هذا الصدد إلى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أَنْطُونْيُو غُوتيريش، بتاريخ 11 يونيو 2020م، الذي أكّد فيه أنَّ الصواريخ التي اسْتَهْدَفَت مَصَافي النِّفْط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019م، إيرانيَّةِ الأصل، الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكاً صارخاً من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231). كما نوه سموه بإيمان الجميع بِالحقّ الثَّابت والأصيل للدُّول كافةً في الاستخدامات السِلْمِيَّة للطاقة الذرية، مع التأكيدِ على ضَرورةِ العَمَل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معرباً في ذات الوقت عن قلق المملكة البَالغِ من استغلال إيران وانتهازها لِأَوجُهِ القُصُور التي يَتَضَّمَنُها هذا الاتفاق، باستخدامِها العَائدِ الاقتصادي مِنْ رَفْع العقوبات عليها في دَعْـم الجَّماعاتِ الإرهابية، وإثارة الاضطرابات، وتكثيف أَنْشِطَتِهَا المُزَعْـزِعَة لاستقرار المنطقة بشكلٍ خاص، والعالم أجمع، عِوَضاً عن تسخيرها لِخِدْمَة تَنْمِيتِها الدَّاخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني. واختتم كلمته بالتشديد على أن هذهِ التَّجَاوُزات الإيرانية المُستمرة المُرتبطة بِخُطَّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) يَجعلُ مِن الضروري إِيجاد اتفاق نووي أَشْمَل، يُعَالِج أَوْجُه القُصور في الاتفاق الحالي، وفي هذا الشأن فإن موقف المملكة العربية السعودية يُؤكِّد على ضرورة مُعالجَةِ الخَطَرِ الذي تُشَكِّلُهُ سِياسَات إيران على الأمن والسلم الدُّوليين بِمَنظور شامل
أبرز المواد
 قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض
منطقة الرياض
الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

أبرز المواد
“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”

“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”

أبرز المواد
جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

أبرز المواد
بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا

بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا

أبرز المواد

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا
http://almnatiq.net/?p=874943

أعلنت بلدية بكين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.

وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان، بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.

روابط ذات صلة

“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”

“السجون” تعقد لقاء افتراضي عن “التعافي المستدام”
جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا
بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا

بالأرقام.. القوة العاملة في بريطانيا “تنزف” بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*