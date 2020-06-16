الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

أعلنت بلدية بكين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.
وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان، بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.
أعلنت بلدية بكين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.
وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان، بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.
التعليقات (٠) اضف تعليق