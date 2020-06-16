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ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب بعد خضوعه لعملية جراحية

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http://almnatiq.net/?p=874957
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
فيما عبر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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