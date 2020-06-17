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وزارة الرياضة تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة

وزارة الرياضة تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة
http://almnatiq.net/?p=874961
المناطق - واس

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (covid-19).
وتهيب وزارة الرياضة الاتحادات الرياضية كافة ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع بعون الله تعالى، حيث سيتم تزويد الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي “البروتوكول” لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شؤون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.
ودعت وزارة الرياضة الجميع إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS.pdf .

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