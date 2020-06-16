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جامعة الجوف تعلن المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١هـ

جامعة الجوف تعلن المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١هـ

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جامعة الجوف تعلن المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١هـ

جامعة الجوف تعلن المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١هـ
http://almnatiq.net/?p=874968
المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئياً لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١/١٤٤٢هـ، ودعت المقبولين إلى دخول البوابة الإلكترونية لمعرفة حالة الطلب عبر الرابط التالي: http://dgs.ju.edu.sa/admission.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا د. مشرف الرويلي، أن على المقبولين سداد الرسوم خلال الفترة المحددة، وأنه سيتم استبعاد أي مرشح يتأخر عن الفترة المحددة وإنهاء ترشيحه من البرنامج نهائياً.

موضحاً تعليمات سداد الرسوم وفق التالي:

1/ كل برنامج له رسوم خاصه به، ولمعرفة الرسوم الخاصة لكل برنامج يمكن الذهاب إلى أيقونة البرامج والشروط من خلال الرابط: http://dgs.ju.edu.sa/admission/ ثم يتم اختيار البرنامج ثم الضغط على رابط “تفاصيل البرنامج” في أسفل الصفحة لمعرفة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

2/ إذا كان المتقدم يمتلك حساباً في مصرف الراجحي يمكنه السداد عن طريق وسائل الدفع المتوفرة في المصرف.

3/ إذا كان المتقدم لا يمتلك حساباً في مصرف الراجحي فعليه إيداع مبلغ رسوم التقديم باسمه الشخصي.

4/ يتم سداد رسوم الفصل الدراسي الأول من خلال بنك الراجحي حساب رقم 154608010792301

5/ أخر موعد للسداد هو يوم الإثنين 15 / 11 / 1441هـ.

وأكد د. الرويلي، أن الأوراق المطلوبة هي؛

• أصل وثيقة التخرج.

• أصل السجل الأكاديمي.

• بطاقة الأحوال الشخصية.

• التوصيات العلمية.

• إيصال سداد الرسوم.

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