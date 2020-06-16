جمعيات أملج ترصد الجوائز للزواج العائلي

المناطق- أملج- فايز السميري:

أطلقت جمعيات املج الخيرية وبمتابعة من محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مبادرة لرصد مبالغ مالية تشجيعية للزواج العائلي تصل الي 30,000 ريال وفق شروط معينه منها ان يكون العريس في نطاق الجمعية وان يحضر دورة تأهيلية للزواج وان يكون الموعد قبل نهاية العام الهجري الحالي ، وتهدف هذه المبادرة التي اطلقتها جمعيات املج للحفاظ على استمرار ونمو هذه العادادات الايجابية الجديدة التي اكتسبها المجتمع وديمومية الاسرة الناشئة.

وظهر الزواج العائلي مع ازمة كورونا لتفادي الاجتماعات المسببة لانتشاره والذي يقتصر على عدد معين من عائلتي العريس والعروس واختصاره في زواج مبسط بعيد كل البعد عن التكاليف الباهضة التي ترهق كاهل العروسين ، ولقي هذا الزواج استحسان الجميع وبادرت جمعية البر والخدمات الاجتماعية باطلاق هذه المبادرة ثم تبعتها الجمعيات الاخرى في املج ومراكزها.

